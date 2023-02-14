Минниханов наградил четырех жителей РТ медалью ордена «За заслуги перед Татарстаном»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении четырех жителей республики медалью ордена «За заслуги перед РТ». Документ появился на официальном сайте руководителя республики.

Так, профессор-консультант кафедры учета, анализа и аудита Института управления, экономики и финансов КФУ Виталий Ивашкевич отмечен за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю научно-педагогическую деятельность.

Награждены два вокалиста — артист (солист) Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Михаил Казаков (за особый вклад в развитие музыкального искусства) и солист-вокалист издательского дома «Акчарлак» Габдулфат Сафин (за особый вклад в сохранение татарской культуры и развитие музыкального искусства).

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден ветврач животноводческого комплекса Азлеево АО «Красный Восток Агро» Илфат Тагиров. Он отмечен «за особый вклад в обеспечение ветеринарного благополучия республики и многолетний плодотворный труд».