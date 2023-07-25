Минниханов наградил четырех татарстанцев медалью «За доблестный труд»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За доблестный труд» четырех жителей республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетний добросовестный труд», – указано в документе.

Особым знаком отмечены начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Тукаевском районе Рашит Хабутдинов, а также директор ООО «Государев Амбар» Васил Салахов, механизатор сельскохозяйственного производственного корпоратива «Таллы-Буляк» Ильгам Хасаншин, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО «Август-Лениногорск» Алмаз Салахов.