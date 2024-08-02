Минниханов наградил четырех человек орденом «Дуслык» и медалью «100 лет ТАССР»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о вручении республиканских государственных наград. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, орденом «Дуслык» за особый вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность награждена завкафедрой вокального искусства Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Зиля Сунгатуллина, за значительный вклад в развитие промышленного потенциала РТ, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность – заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Игорь Рассман, за особый вклад в развитие отечественного машиностроения, многолетний плодотворный труд – президент ООО «Сервис Менеджмент» Адиль Ширинов.

Кроме того, медалью «100 лет ТАССР» отмечен за многолетний плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности главный специалист Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Александр Молев.