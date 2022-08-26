Минниханов наградил Чемезова орденом «Дуслык»
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова орденом «Дуслык». Указ Президента РТ опубликован на его сайте.
Генеральный директор государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» удостоен ордена «за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан», говорится в документе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил Рустаму Минниханову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».