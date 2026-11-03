Минниханов наградил академика Салихова медалью «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 90-летним юбилеем научного руководителя Казанского физико-технического института им. Е. К. Завойского, академика Российской академии наук Кева Салихова. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минниханов отметил высокий вклад Салихова в развитие научного сообщества республики и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Кев Салихов – доктор физико-математических наук, профессор по кафедре общей и теоретической физики. Его труды оказали существенное влияние на становление и развитие нового направления науки – спиновой химии. Под руководством ученого был выработан алгоритм магнитной томографии, разработан низкополевой магнитно-резонансный томограф на полное тело человека.
Юбилей Салихова отмечается Международным симпозиумом «От квантовой динамики к макроскопической кинетике». В нем приняли участие около 150 ученых из 5 стран.