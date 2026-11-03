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Общество 3 ноября 2026 10:40

Минниханов наградил академика Салихова медалью «За заслуги перед РТ»

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Минниханов наградил академика Салихова медалью «За заслуги перед РТ»
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 90-летним юбилеем научного руководителя Казанского физико-технического института им. Е. К. Завойского, академика Российской академии наук Кева Салихова. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил высокий вклад Салихова в развитие научного сообщества республики и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Кев Салихов – доктор физико-математических наук, профессор по кафедре общей и теоретической физики. Его труды оказали существенное влияние на становление и развитие нового направления науки – спиновой химии. Под руководством ученого был выработан алгоритм магнитной томографии, разработан низкополевой магнитно-резонансный томограф на полное тело человека.

Юбилей Салихова отмечается Международным симпозиумом «От квантовой динамики к макроскопической кинетике». В нем приняли участие около 150 ученых из 5 стран.

#Рустам Минниханов #ран #ученый
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