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Наука и образование
25 ноября 2022  12:08

Минниханов наградил академика РАН Чарушина премией имени Марковникова

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении международной премии имени В.В. Марковникова Валерию Чарушину — академику РАН, главному научному сотруднику Института органического синтеза имени И.Я. Постовского (Екатеринбург). Указ руководителя РТ появился на официальном портале правовой информации республики.

В документе говорится, что Чарушин отмечен за выдающийся вклад в области органической химии.

Владимир Марковников — выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений. Идея учредить премию возникла во время проведения в Казанском федеральном университете в июне 2019 года международного конгресса, посвященного 150-летию правила Марковникова.

#Рустам Минниханов #премия
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