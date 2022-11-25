Минниханов наградил академика РАН Чарушина премией имени Марковникова

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении международной премии имени В.В. Марковникова Валерию Чарушину — академику РАН, главному научному сотруднику Института органического синтеза имени И.Я. Постовского (Екатеринбург). Указ руководителя РТ появился на официальном портале правовой информации республики.

В документе говорится, что Чарушин отмечен за выдающийся вклад в области органической химии.

Владимир Марковников — выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений. Идея учредить премию возникла во время проведения в Казанском федеральном университете в июне 2019 года международного конгресса, посвященного 150-летию правила Марковникова.