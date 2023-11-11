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Минниханов наградил 14 лучших госслужащих Татарстана
Раис РТ Рустам Минниханов наградил 14 победителей республиканского конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана». Церемония состоялась в Доме Правительства РТ, рассказали в пресс-службе руководителя республики.
Минниханов подчеркнул важность проведения таких мероприятий: они помогают выявить талантливую молодежь, интересные и перспективные кадры.
«Всегда нужно поддерживать таланты и молодежь, а данный конкурс является хорошей площадкой по выявлению интересных и перспективных кадров», — заявил он, обращаясь к собравшимся.
Конкурс проводится с 2014 года. За это время 41 победитель получил назначение в органы государственной и муниципальной власти республики. Примером могут стать помощник Раиса РТ Газинур Бакиров, руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Семь участников конкурса стали заместителями татарстанских министров, а еще семь прошли школу подготовки кадрового резерва руководителя РТ.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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