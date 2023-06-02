news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 2 июня 2023 20:13

Минниханов наградил 10 татарстанцев медалями «100 лет образования ТАССР»

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд наградить медалью», – сказано в документе.

Всего отмечены 10 татарстанцев: замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов, начальник отдела информатизации Минземимущества РТ Дмитрий Бочкарев, ветераны труда Гельнур Гиниатуллина, Танзиля Мингалиева, гендиректор ЗАО «Телекоммуникации 21» Зариф Закиров, специалист I категории протокольного сектора общего дела Управления делами Раиса РТ Ильсия Идиатова, руководитель Фонда перспективных исследований Иршат Ихсанов, музыкальный руководитель Большешинарского детского сада «Эллуки» (Сабинский район) Римма Сафина, учитель истории из Изминской средней школы (Сабинский район) Наиля Суляйманова, завотделом редакционно-лингвистической экспертизы Управления документационного обеспечения Аппарата Госсовета РТ Занфира Хасанова.

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное