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Минниханов наградил 10 татарстанцев медалями «100 лет образования ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».
«За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ и многолетний плодотворный труд наградить медалью», – сказано в документе.
Всего отмечены 10 татарстанцев: замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов, начальник отдела информатизации Минземимущества РТ Дмитрий Бочкарев, ветераны труда Гельнур Гиниатуллина, Танзиля Мингалиева, гендиректор ЗАО «Телекоммуникации 21» Зариф Закиров, специалист I категории протокольного сектора общего дела Управления делами Раиса РТ Ильсия Идиатова, руководитель Фонда перспективных исследований Иршат Ихсанов, музыкальный руководитель Большешинарского детского сада «Эллуки» (Сабинский район) Римма Сафина, учитель истории из Изминской средней школы (Сабинский район) Наиля Суляйманова, завотделом редакционно-лингвистической экспертизы Управления документационного обеспечения Аппарата Госсовета РТ Занфира Хасанова.
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