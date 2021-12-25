Минниханов: Надо максимально корректно разъяснять о необходимости вакцинации от Covid-19

Разъяснять населению о необходимости вакцинации от коронавируса нужно максимально корректно, в этом деле нельзя допускать никаких перегибов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Накануне руководитель республики назвал недопустимыми высказывания мэра Елабуги Рустема Нуриева, которые тот сделал в адрес не привитых от коронавируса пенсионеров.

«Я убедительно прошу людей, ответственных на местах за вакцинацию, делать свою работу разумно и очень взвешенно. Я осуждаю то, что произошло в Елабуге. Я переговорил с нашим коллегой, он осознал свой поступок, официально извинился. Я сам хочу извиниться перед взрослым населением за то, что произошло. Ни в коем случае нельзя так высказываться», — сказал Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в России всегда относились с большим уважением к старшему поколению.

«Да, мы видим, что 85% смертельных случаев от коронавируса приходится на людей старше 60 лет. Им как никому другому нужно прививаться. Но мы должны терпеливо всё это разъяснять, приводить аргументы, разговаривать персонально с каждым», — отметил Президент республики.

Он добавил, что такое отношение необходимо проявлять к каждому человеку.

«Каждый человек — это личность. Оскорблять людей мы не имеем никакого права», — цитирует руководителя республики его пресс-служба.