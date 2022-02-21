Минниханов: Клиенты должны знать, на каких заправках есть топливо ТАНЕКО

Необходимо, чтобы заправки, на которых присутствует топливо ТАНЕКО, были помечены в специальном мобильном приложении. Об этом на встрече с членами Ассоциации содействия цифровому развитию рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Многие сейчас пытаются под рынок ТАНЕКО свою продукцию продавать. У ТАНЕКО самые лучшие параметры. Надо, чтобы клиенты знали, на каких заправках есть топливо ТАНЕКО, а на каких нет», – заявил руководитель республики.

Куратор цифрового развития бизнес-сектора «Татнефти» Алексей Войновский ответил, что такие работы уже ведутся. По его словам, приложение пойдет дальше: здесь будут указываться не только места с данным топливом, но и продвигаться другие качественные продукты, которые есть на станциях «Татнефти», а также сама концепция Татарстана по линии АЗС.

Он добавил, что развитие мобильного приложения, которое позволяет найти ближайшую заправку и узнать о маркетинговых акциях, является одним из ключевых направлений компании в данное время. Кроме того, Войновский упомянул, что тестируется сервис для оплаты топлива не выходя из машины.