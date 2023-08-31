Минниханов: Надо активизировать связи Татарстана и Бахрейна в торгово-экономической сфере

Россия придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече с министром нефти и окружающей среды королевства Мохаммедом бен Мубараком бен Даина, передает пресс-служба руководителя республики.

«Руководителей наших стран сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем, а также стремление к урегулированию конфликтных ситуаций и противостоянию угрозам», — отметил Минниханов.

По его словам, республика на своем уровне также стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с Бахрейном в рамках отношений двух стран.

«Мы чувствуем постоянное внимание Короля Бахрейна Его Величества Хамад бен Иса Аль Халифа к Татарстану и искренне благодарны ему за поддержку», — сказал Раис РТ.

Он заявил о необходимости активизировать связи Татарстана и Бахрейна в торгово-экономической сфере и отметил, что республика — один из ведущих и промышленно-развитых, старейших нефтедобывающих российских регионов.

«Татарстан — машиностроительная республика. Мы производим автомобили, самолеты, корабли, прочую машиностроительную продукцию. Половина промышленных товаров идет на экспорт, — перечислил Минниханов. — Также мы — один из крупнейших производителей сельхозпродукции. Так что направлений для сотрудничества у нас очень много».

Министр нефти и окружающей среды королевства поблагодарил Минниханова за теплый прием и рассказал о работе бахрейнской делегации на форуме. «Мы считаем, что эта выставка дает уникальную возможность для начала работы с компаниями из Татарстана. Мы заинтересованы развивать взаимодействие с партнерами из Татарстана», — заключил он.