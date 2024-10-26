Минниханов: Надежная работа транспортной системы – необходимое условие развития экономики

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Надежная и бесперебойная работа транспортной системы является необходимым условием развития и экономики, и качества жизни. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя работников и ветеранов сфер транспорта с профессиональным праздником. Руководитель республики отметил, что труд таких специалистов очень ответственный и напряженный.

Напомним, ежегодно в последнее воскресенье октября в России свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта. Свою поздравительную речь в честь этого праздника Минниханов произнес на республиканском совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстане во всех сферах транспорта трудятся более 60 тыс. человек.

Руководитель республики также добавил, что за первые полгода пассажирские перевозки в Татарстане выросли на 5% - до 204 млн человек.

В свою очередь, в республике реализуются меры финансовой поддержки предприятий автотранспортного комплекса в целях обновления подвижного состава, обратил внимание Минниханов.

«За 2023-2024 годы закуплено 320 автобусов и 35 троллейбусов (должно поступить ещё 39 единиц)», - сказал Раис РТ.