Рифкат Минниханов: Максимально перейти на беспилотные авто надеемся к 2035 году

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов считает, что осуществить максимальный переход на беспилотные транспортные средства удастся уже к 2035 году. Таким мнением он поделился на вебинаре «Интеллектуальные транспортные системы», который прошел в преддверии форума Kazan Digital Week.

В Татарстане 2024-й Раисом республики Рустамом Миннихановым объявлен Годом научно-технологического развития. В связи с этим в Академии наук создается координационный научно-методический центр по искусственному интеллекту, рассказал спикер.

По словам Минниханова, Иннополис стал одной из первых экспериментальных зон высокоавтоматизированных транспортных средств. Проекты в области беспилотных технологий есть у Казанского федерального университета. В вузе используют универсальные шаблоны проектирования информационных систем, а также вычислительные блоки и системы датчиков, которые максимально повторяют образ принятия решений человеком.

«Концепция взаимозаменяемости и модульности всех систем позволяет сократить время и стоимость разработки, повысить надежность, упростить верификацию и создание цифровых двойников. Решения испытывают совместно с Беларусью по тракторным установкам», – отметил президент Академии наук.

Он также подчеркнул, что высокоавтоматизированные транспортные средства – это «объект атаки, который нужно защищать». «Поэтому сегодня актуальны наработки, которые есть на этом рынке», – заключил Минниханов.