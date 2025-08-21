Минниханов на встрече с Мишустиным отметил системную работу СИБУРа в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Казани рассказал о проектах СИБУРа и отметил системную работу холдинга в Татарстане.

«Очень системно работает компания СИБУР. Несмотря на все сложности, которые связаны с поставщиками, они сумели реализовать проект «Этилен-600», он уже работает в пусконаладочном режиме. Это большой проект на 200 млрд рублей», – отметил Минниханов.

По его словам, мощности «Нижнекамскнефтехима» по этилену вырастут вдвое – будет выпускаться 600 тыс. тонн продукта – такой же объем нижнекамское предприятие СИБУРа производило ранее, до запуска проекта.

«И самое главное – для нас большая честь, что компания СИБУР открывает научно-исследовательский центр для всего СИБУРа в Казани. С учетом того, что у нас химическая наука очень развита. Она также запускает производство на казанских площадках катализаторов, которые мы закупали из‑за границы», – подчеркнул Раис РТ.