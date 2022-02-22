Минниханов на встрече с делегацией Сенегала призвал искать направления для партнерства

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с делегацией Сенегала в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Сотрудничество между Татарстаном и Сенегалом имеет большой потенциал, который пока не реализован в полной мере», — заметил Рустам Минниханов.

В связи с этим Президент РТ предложил искать новые перспективные направления для расширения партнерства. В частности, в развитии контактов с Сенегалом заинтересованы такие компании, как «Татнефть» и «КАМАЗ».

Минниханов также отметил, что в этом году татарстанская делегация планирует посетить Сенегал. В ходе визита будет представлен экономический потенциал республики и обозначены перспективные направления для дальнейшего взаимодействия.

«Татарстан — один из промышленно развитых субъектов России. У нас есть нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность, большая нефтехимия, мощный машиностроительный кластер. Также наша республика является одним из лидеров по производству сельхозпродукции», — пояснил Президент РТ.

Важным направлением для сотрудничества, по мнению Рустама Минниханова, является халяльная индустрия. «Сенегал — мусульманская страна. Мы ваши самые северные братья. В этом году мы будем праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Будем рады видеть на этом празднике наших друзей из Сенегала», — добавил он.

Президент Татарстана также обратил внимание на то, что Россия уделяет большое внимание укреплению сотрудничества с мусульманскими государствами. Большая работа здесь ведется по линии группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую Минниханов возглавляет с 2014 года.

Представители сенегальской делегации в свою очередь поблагодарили руководство Татарстана за высокий уровень организации визита и отметили важность развития торгово-экономических отношений.