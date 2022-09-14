Минниханов на встрече с делегацией Палестины назвал цель ГСВ «Россия – Исламский мир»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Доме правительства РТ с делегацией из Палестины. Он обсудил с гостями республики вопросы взаимодействия по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую Президент республики возглавляет с 2014 года.

Минниханов подчеркнул, что среди основных задач ГСВ «Россия – Исламский мир» – всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживание экономического сотрудничества, расширение взаимодействия молодежных и общественных организаций. «В рамках Группы у нас идет плотная работа. Наши палестинские коллеги также принимают активное участие», – отметил Минниханов.

Республика активно сотрудничает со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. В этом году в Татарстане широко отмечалось 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Также ежегодно при поддержке ОИС в Казани проходит международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit», сообщает пресс-служба Президента РТ.