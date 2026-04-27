Минниханов на вручении премии Тихомирова: Ждем идей по улучшению работы стройкомплекса

Сегодня в Москве состоялась церемония вручения премии имени Б. И. Тихомирова, в церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов, являющийся председателем оргкомитета премии, в приветственном слове назвал ее вручение уже традиционным событием и заметил, что преданность делу и трудолюбие Бориса Тихомирова – достойный пример для всех. С его приходом «Гипронииавиапром» стал известной на всю страну проектной организаций оборонно-промышленного комплекса, инженеры и строители и сегодня играют очень важную роль в экономическом развитии страны, напомнил Раис РТ.

От профессионализма специалистов промышленного строительства напрямую зависит реализация инвестиционных проектов, запуск современных производств, обеспечение технологического лидерства страны, заметил Минниханов и добавил, что сейчас строители, инженеры, проектанты активно участвуют в восстановлении воссоединенных территорий.

Раис Татарстана также подчеркнул, что в республике строительная отрасль, несмотря на сложности, демонстрирует хорошие результаты, причем огромная доля приходится на промышленное строительство. В регионе также ведутся масштабные работы по капитальному ремонту – в рамках 48 республиканских программ, а также национальных проектов и государственных программ.

«Сегодня мы награждаем одних из лучших представителей отрасли, которые усердно трудятся на благо нашего российского государства. Ждем от вас предложений по улучшению работы строительного комплекса, которые мы могли бы рассмотреть на заседании комиссии Госсовета РФ», – заявил Рустам Минниханов, который является председателем комиссии Государственного совета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

В завершение выступления Раис Татарстана выразил уверенность, что сообща можно решить любые возникающие задачи.

«Сам масштаб личности Бориса Ивановича Тихомирова и премия в его честь – это очень серьезный мотивирующий фактор. Сейчас нам очень нужны такие ориентиры и такие примеры служения профессии. Главное значение премии – это возможность возрождения российской инженерной школы. Поэтому мы, эксперты, благодарны всем, кто старается соответствовать высокому стандарту российского инженера и проектировщика», – заявил в свою очередь начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

В церемонии вручения премии также приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко, представители госкорпорации «Ростех» и Союза машиностроителей РФ.

Премия в честь выдающегося советского и российского проектировщика Бориса Тихомирова была учреждена в 2022 году АО «Технодинамика» совместно с Советом машиностроителей РФ при поддержке Минстроя РФ и Правительства РТ. Она ежегодно присуждается на конкурсной основе работникам строительной отрасти за проекты, которые вносят значительный вклад в проектирование и строительство объектов промышленного назначения, внедрение передовых инженерных решений.

Премия вручается в следующих номинациях: «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения», «За вклад в строительство объектов промышленного назначения», «За вклад в создание испытательной базы», «За внедрение передовых технологий и инновационных решений», «Лучшая научная работа», «За многолетний труд и верность профессии». Всего в этом году лауреатами премии имени Бориса Тихомирова стали 18 специалистов из 15 различных организаций.