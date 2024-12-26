Минниханов на вручении премии им. Тихомирнова: Эти специалисты сейчас важны как никогда

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Москве, принял участие во вручении премии имени Б.И. Тихомирнова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Борис Иванович Тихомиров — это личность, которая известна не только в масштабах нашей республики. Он многое сделал для промышленности Советского Союза, Российской Федерации, для оборонно-промышленного комплекса», — заявил Минниханов и выразил благодарность учредителю премии — компании «Технодинамика».

Он подчеркнул, что сейчас работа специалистов в области проектирования и строительства промышленных объектов важна как никогда. Мероприятия, подобные этой премии, подчеркивают важность этой работы.

«Такого уровня проектных институтов, которые могут работать для промышленного строительства, — их не так много. Сегодня как никогда важны специалисты, с учетом новых вызовов, которые стоят перед страной, и особенно — в оборонно-промышленном комплексе», — добавил Раис Татарстана.

Премия вручалась в шести номинациях: «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения», «За вклад в строительство объектов промышленного назначения», «За внедрение передовых технологий и инновационных решений», «За вклад в создание испытательной базы», номинация «Лучшая авторская работа», «За многолетний труд и верность профессии».

Помимо этого, Минниханов наградил орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех» Бекхана Оздоева. Он отмечен за весомый вклад в развитие ОПК Татарстана.