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Минниханов на три года продлил полномочия постпреда РТ в Башкирии Якубова
Юсуп Якубов останется в должности постоянного представителя Татарстана в Башкирии еще на три года. Соответствующий указ подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.
«Назначить Якубова Юсупа Диганшеевича постоянным представителем Республики Татарстан в Республике Башкортостан сроком на три года», — говорится в документе.
Напомним, что Якубов занимает эту должность с 2020 года. Перед этим он был и.о., а затем ректором Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма, замглавы Министерства по делам молодежи, спорту и туризму, депутатом Госсовета РТ.
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