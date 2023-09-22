Минниханов на три года продлил полномочия постпреда РТ в Башкирии Якубова

Фото: Постоянное представительство Татарстана в Башкирии

Юсуп Якубов останется в должности постоянного представителя Татарстана в Башкирии еще на три года. Соответствующий указ подписал сегодня Раис республики Рустам Минниханов.

«Назначить Якубова Юсупа Диганшеевича постоянным представителем Республики Татарстан в Республике Башкортостан сроком на три года», — говорится в документе.

Напомним, что Якубов занимает эту должность с 2020 года. Перед этим он был и.о., а затем ректором Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма, замглавы Министерства по делам молодежи, спорту и туризму, депутатом Госсовета РТ.