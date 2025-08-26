Минниханов на ТНФ: Рынок исламских финансов остается перспективным

Поддержка системы исламского финансирования открывает перед Россией огромные перспективы больших рынков. Об этом на деловом завтраке на Татарстанском нефтегазохимическом форуме заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Важно, что нас поддерживают в направлении исламского банкинга. Мы должны искать новых партнеров там, где нас хорошо воспринимают», – подчеркнул он.

Такой инструмент, как исламские финансы, в нашей стране имеет огромный потенциал развития, однако предстоит еще большая работа с научно-образовательными и исследовательскими центрами, уверен Раис Татарстана.

Однако важно думать и об импортозамещении, добавил глава Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» Айсен Николаев.

«Вступив в эпоху санкций, мы увидели, что многие наши западные "партнеры" просто встали и ушли, оставив все проекты в подвешенном состоянии. Мы не можем себе позволить такую ситуацию. Поэтому считаю, что работа по импортозамещению, которая сейчас активно ведется по всей стране, движется в правильном направлении», –выразил уверенность он.

Особенно глава Якутии отметил вклад Татарстана, где нашли несколько решений для создания не имеющих аналогов в России производств, достойно, по его словам, заменивших западную продукцию.

«Санкции рано или поздно закончатся, и международное сотрудничество продолжит развиваться, но такая страна как Россия в важных для себя отраслях не должна быть ни от кого зависима», – убежден Айсен Николаев.