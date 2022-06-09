Минниханов на совещании в Москве призвал решить наболевшие проблемы ЖКХ

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал решить проблемы в сфере ЖКХ, вызывающие наибольшее количество жалоб россиян. Для этого необходимо найти новые инструменты для их решения, передает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что большое количество проблем в секторе ЖКХ формирует отношение людей к власти.

Об этом он заявил на совещании по подготовке к заседанию Комиссии Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде. Рустам Минниханов возглавляет эту Комиссию.

Участники совещания определили вопросы, которые будут обсуждаться на заседании Комиссии. Они поговорили о темпах жилищного строительства, в том числе обсудиоли строительство доступного жилья по ипотеке.

Кроме того, сегодня же Рустам Минниханов принял участие в совещании по вопросам строительства и реконструкции объектов на Казанском авиационном заводе – филиале ПАО «Туполев».