Минниханов на приеме по случаю Дня Победы: Сегодня мы должны продемонстрировать единение

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном приеме по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казанском Кремле назвал 9 Мая главным праздником страны и связал проявленный в прошлом героизм с нынешней непростой геополитической ситуацией.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, в своей речи Рустам Минниханов поприветствовал ветеранов войны и тружеников тыла, поздравил их с Днем Победы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы потеряли в войне 27 млн человек. Эта цена, которую пришлось заплатить за нашу Победу. Сегодня мы должны продемонстрировать единение и поддержку нашему Верховному главнокомандующему [Владимиру Путину]. Наши ребята сейчас находятся на боевых позициях. Мы должны обеспечить всё необходимое для специальной военной операции», — заявил Раис РТ.

Кроме того, Минниханов поблагодарил организаторов масштабных мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы. «Великолепный парад! Столько людей задействовано, большое количество техники. Отлично всё организовано. А главное — наши ветераны остались довольны», — заметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Принявший участие в приеме Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратил внимание на то, что страна не только отстояла свою свободу и независимость в Великой Отечественной войне, но и смогла впоследствии восстановить разрушенные города и инфраструктуру.

«У нас сильный духом народ. В тяжелейшие времена мы всегда сплачиваемся, становимся еще крепче. И мы демонстрируем это сейчас, когда наша страна столкнулась с тяжелейшим испытанием. Мы доказали — с нами нельзя не считаться», — подчеркнул, также связав прошлое и настоящее, Герой Труда РФ.