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Общество 9 декабря 2023 14:00

Минниханов на приеме ко Дню героев Отечества вручил госнаграды выдающимся татарстанцам

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Минниханов на приеме ко Дню героев Отечества вручил госнаграды выдающимся татарстанцам
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ, благодарности руководителя республики выдающимся татарстанцам. Прием, приуроченный ко Дню героев Отечества, прошел в Пушечном дворе Казанского Кремля.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени отмечен Ильдус Мостюков – Герой Социалистического труда, медалью «За доблестный труд» – Стэлла Габдрахманова, Герой Социалистического Труда.

Также Минниханов вручил благодарности Раиса РТ – Гульсине Зантимировой (Герою Социалистического труда) и Газинуру Хайруллину (Герою РФ).

После церемонии гости сделали общую фотографию и посмотрели концертную программу, передает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов
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