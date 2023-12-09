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Минниханов на приеме ко Дню героев Отечества вручил госнаграды выдающимся татарстанцам
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды РФ и РТ, благодарности руководителя республики выдающимся татарстанцам. Прием, приуроченный ко Дню героев Отечества, прошел в Пушечном дворе Казанского Кремля.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени отмечен Ильдус Мостюков – Герой Социалистического труда, медалью «За доблестный труд» – Стэлла Габдрахманова, Герой Социалистического Труда.
Также Минниханов вручил благодарности Раиса РТ – Гульсине Зантимировой (Герою Социалистического труда) и Газинуру Хайруллину (Герою РФ).
После церемонии гости сделали общую фотографию и посмотрели концертную программу, передает пресс-служба Раиса РТ.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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