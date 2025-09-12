Минниханов на предприятиях Казани: 85 лет КВЗ, завод онкопрепаратов и новый энергообъект

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на промышленных предприятиях в Казани. В частности, он посетил Казанский вертолетный завод, который отмечает 85-летие, дал старт выпуску лекарственных субстанций для онкологии и трансплантологии, а также оценил запуск новой парогазовой установки на «Казаньоргсинтезе».





КВЗ – 85 лет

Первым в череде промышленных предприятий стал Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию предприятия.

Праздник прошел на площадке одного из новых производственных объектов – в корпусе летно-испытательного комплекса. Раис РТ Рустам Минниханов встретился с ветеранами завода, поздравил их с юбилеем предприятия и сделал с ними памятное фото.

Он отметил, что Казанский вертолетный завод уже много лет остается стратегически важным предприятием, играет большую роль в укреплении обороны страны и развитии российской авиации. Во время Великой Отечественной войны на заводе выпустили 11 тыс. легких ночных бомбардировщиков – каждый десятый боевой самолет для фронта был собран в Казани.

В послевоенные годы предприятие выпускало самоходные комбайны. В 1951 году Казанский вертолетный завод начал изготавливать вертолеты Ми-1 – это было первое серийное производство винтокрылой техники в СССР. Также завод выпускал Ми-4 – первый отечественный вертолет, поставляемый на экспорт, освоил производство вертолета-амфибии Ми-14. Самым массовым и популярным типом вертолетов в мире стали машины семейства Ми-8/17, которые производятся и сейчас в различных модификациях. Также производятся легкие «Ансаты» и новейшие Ми-38.

«Выстояв в непростые 90-е годы, предприятие не только сохранило производство, но и вышло на новый уровень технологического развития, создав собственное конструкторское бюро и разработав инновационные модели вертолетов. Особая заслуга в этом принадлежит Александру Петровичу Лаврентьеву, который возглавлял завод в сложнейший период для отечественной промышленности. Благодаря этому продукция завода известна далеко за пределами России и пользуется заслуженным уважением во всем мире», – сказал Рустам Минниханов.

Казанский вертолетный завод наградили орденом «За доблестный труд»

За 85 лет на заводе выпустили свыше 12 тыс. вертолетов разных моделей, которые сегодня эксплуатируются в 92 странах мира. Самый известный из них – Ми-8, широко используемый как в гражданской, так и в военной авиации.

Казанский вертолетный завод остается единственным предприятием в отрасли, которое выполняет полный цикл работ – от разработки и производства до обучения специалистов, обслуживания и ремонта техники. Здесь успешно реализуют программу импортозамещения.

«Десять дней назад состоялся первый полет импортозамещенного «Ансата» с отечественными двигателями, который производится в Татарстане, показывает высокий технологический потенциал нашей республики. Эта машина уже успешно применяется в санитарной авиации, спасая жизни людей по всей стране, активно завоевывает новые рынки, подтверждая высочайший уровень наших инженеров и конструкторов», – сообщил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана поблагодарил руководство страны, федеральные ведомства, госкорпорацию «Ростех» и его главу Сергея Чемезова, а также руководство холдинга «Вертолеты России» за поддержку завода.

Минниханов вручил сотрудникам предприятия государственные награды. Трудовой коллектив Казанского вертолетного завода был отмечен орденом «За доблестный труд».

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов отметил, что юбилей Казанского вертолетного завода – важное событие не только для его коллектива, но и для всей российской авиационной отрасли.

«Сегодня это предприятие с мощной производственной и научной базой – единственный пример завода, создавшего с нуля новый вертолет, востребованный по всей стране. За последние годы мы провели масштабную модернизацию: в строй введено механообрабатывающее производство, цех окончательной сборки, а также Производственно-учебный центр для подготовки высококвалифицированных работников. Нет никаких сомнений в том, что работники завода и дальше будут решать самые амбициозные задачи, каждый раз доказывая, что для сплоченной и целеустремленной команды нет ничего невозможного», – подчеркнул он.

Препараты для лечения онкологии и при пересадке органов

Далее Минниханов посетил фармацевтический завод «Север Фармасьютикалз». Здесь он дал старт производству активных фармацевтических ингредиентов лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Компания «Север» входит в группу «Изварино Фарма». Завод был создан в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом. Его основная задача – импортозамещение и обеспечение лекарственного суверенитета России в сфере препаратов для трансплантологии и лечения онкологических заболеваний.

Компания запускает полный цикл производства иммунодепрессантов для пациентов после трансплантации органов, а также препаратов для лечения онкологических заболеваний – от синтеза фармацевтических субстанций до упаковки и выпуска готовых лекарств на рынок.

В июле 2025 года «Север» получил лицензию Минпромторга РФ на выпуск высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. В начале 2026 года предприятие планирует расширить лицензию и на биотехнологическое производство.

На всех этапах производства – от приемки сырья и отбора проб до упаковки и контроля качества – внедрена технология бесконтактного взаимодействия операторов с продуктом.

На «Казаньоргсинтезе» запускают собственный источник генерации

Далее – завод «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). Здесь началась горячая пусконаладка на собственном энергообъекте – парогазовой установке (Лушниковская ПГУ) мощностью 250 МВт. Это завершающий этап пусконаладочных работ – установка приняла первые тонны газа.

На площадке установлено технологическое оборудование, поданы все необходимые энергоресурсы, запущены вспомогательные системы и подан газ. Это позволяет проводить пусконаладку генерирующего оборудования в рабочих режимах.

Запуск парогазовой установки создаст 57 высококвалифицированных рабочих мест. Штат операционного блока уже полностью укомплектован.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2025 года. Он позволит повысить энергоэффективность предприятия на 15% и сократить выбросы углекислого газа на 3% за счет использования вторичных энергоресурсов.

В проекте применяется газотурбинная установка, адаптированная для работы на синтетическом газе, который образуется при производстве этилена на «Казаньоргсинтезе». Таким образом предприятие замыкает цикл производства, превращая отходы в источник энергии.

«Мы видим пример ответственного подхода к экологии и рациональному использованию ресурсов. Вместо сжигания на факеле побочный газ теперь будет использоваться для генерации энергии и пара, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Важно, что проект реализован с опорой на собственную инженерную экспертизу. Это подтверждает высокий уровень компетенций сотрудников СИБУРа», – приводит слова Рустама Минниханова пресс-служба СИБУРа.

Раис республики пообщался с рабочими «Казаньоргсинтеза». Рустам Минниханов подчеркнул, что предприятие активно модернизируется, на заводе задан высокий стандарт социальной ответственности, а созданные условия для персонала являются образцовыми.

В ходе беседы ветеран производства Валерий Носов, проработавший на «Казаньоргсинтез» уже 44 года, рассказал о своем увлечении регби. Он подарил Рустаму Минниханову регбийный мяч, выполненный с использованием вторичного полимерного материала.