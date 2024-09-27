Минниханов: На попытки нас запугать отвечаем сплоченностью и единством нации

Татарстан был и будет образцом сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«В условиях непрекращающегося давления на нашу страну Татарстан подвергается мощнейшим информационным атакам по многим направлениям. На все попытки нас запугать, внести разлад, ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством нации», – сказал Раис РТ.

Опираясь на многовековой опыт поколений, в Татарстане стараются сохранить духовные и нравственные ценности, национальные традиции и родные языки, добавил он.

«Мы стоим на страже главных столпов стабильности нашего общества», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, особое внимание уделяется поддержке традиционных религиозных конфессий и укреплению межрелигиозного диалога. Например, приняты решения о строительстве Соборной мечети в Казани и дальнейшем возрождении Казанского Богородицкого монастыря, а также по сохранению родного языка, культур и традиций.

Раис РТ отметил, что большую работу в этом направлении ведут первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев; специальная Комиссия во главе с заместителем Председателя Госсовета РТ Маратом Ахметовым, Ассамблея народов РТ, национально-культурные объединения.