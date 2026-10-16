Минниханов на полях форума «ТАЙМ» обсудил сотрудничество с послом Индии в РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поблагодарил посла за участие в мероприятии и в целом за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном. «Уверен, ежегодное проведение форума положительно скажется на развитии российско-индийского сотрудничества во всех сферах», – добавил он.

Раис РТ заметил также, что татарстано-индийское сотрудничество активно развивается, растут объемы взаимной торговли. Некоторые предприятия региона имеют опыт успешного взаимодействия с индийскими партнерами. Татарстан готов поставлять в Индию автомобили, суда, газоперекачивающее оборудование, шины, компрессоры, медицинские инструменты, а также многое другое, и сам открыт для компаний из Индии, заверил Минниханов.

Он сделал особый акцент на том значении, которое республика придает культурному и образовательному взаимодействию с Индией. На данный момент в вузах РТ учатся 1,2 тыс. индийских студентов.

«Уверен, ваш визит в Казань будет способствовать дальнейшему развитию наших связей, укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Индией», – подытожил Рустам Минниханов.

Руководитель республики и дипломат также осмотрели помещение в принимающем форум казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе), где предполагается разместить Генеральное консульство Индии в Казани.

До этого Рустам Минниханов и Винай Кумар посетили организованную в ЦУМе выставку «Россия – Индия: межрегиональное партнерство». Она состоит из 12 тематических зон: мастер-классы, стенд Республики Татарстан, ярмарка, финансовый сектор, кадры, В2В, лаундж-зона, спорт, компании Индии и России, а также направления медицины, образования и сельского хозяйства.

В общей сложности на 65 выставочных стендах свою продукцию и услуги представили 97 компаний – 29 индийских и 68 российских. Отдельное место в экспозиции отвели промыслам народов Татарстана.

Подробнее о форуме «ТАЙМ» и его завершении читайте в материале «Татар-информа». Раис РТ намерен посетить Индию с рабочим визитом в первом квартале 2027 года.