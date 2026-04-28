Минниханов на показе спектакля-реквиема «Каждый третий»: Мы воплощаем мечту поколения победителей

Сегодня в столице Татарстана состоялся первый показ спектакля-реквиема «Каждый третий», повествующего об оккупации нацистами Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Сегодня особенный для нас вечер. Он проходит под символичным и трагичным названием „Каждый третий“. За этими словами – подвиг и жертва братского белорусского народа, который потерял в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов перед концертом.

По словам руководителя республики, сейчас правда о войне подвергается попыткам искажения и затушевывания. Соответственно, убежден он, сохранение исторической достоверности – это нравственный, гражданский и человеческий долг.

«В этот вечер мы с особым трепетом вспоминаем и подчеркиваем неоценимый вклад братской Беларуси в Великую Победу. Отрадно, что сегодня, реализуя совместные проекты, развивая экономические и культурные связи во имя мира и процветания, мы воплощаем в жизнь ту мечту, за которую сражалось поколение победителей», – добавил Раис РТ.

По его мнению, важнейшая задача – передать молодежи правду о войне, воспитывать подрастающее поколение на примерах подлинного мужества, веры, нерушимого братства, скрепленного кровью на полях сражений.

В свою очередь первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Перцов выразил уверенность, что такие проекты помогают предотвращать попытки фальсификации истории.

«Это великое дело, которое мы должны делать в память о тех, кто принес нам ту Великую Победу», – заявил он.

Перцов также зачитал приветственное слово, которое направил зрителям концерта-реквиема «Каждый третий» Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Концерт-реквием „Каждый третий“ – гимн судьбе непокоренного народа. В его названии заложен сакральный смысл: каждый третий житель Беларуси не дожил до светлого Дня Победы. В его сюжете – боль потерь и беспримерный героизм, связавшие народы советских республик нерушимыми братскими узами», – было сказано в обращении Лукашенко.

«Великая Отечественная война вошла в каждый советский дом, а ваша республика стала домом для тысяч эвакуированных белорусов. Наши предки вместе приближали Победу в тылу, вместе отражали удар фашистской агрессии на поле боя. Мы бережно храним память о сыновьях Татарстана, нашедших последнее пристанище в белорусской земле», – заверил в своем приветствии Президент РБ.

«Убежден, концерт-реквием „Каждый третий“ найдет отклик в ваших сердцах. Ведь это наша общая история. Прошло восемь десятилетий, как отгремели залпы той войны, но отголоски слышны и сегодня. Беларусь помнит. И мы сделаем всё, чтобы память о трагедии наших народов стала предостережением для всего мира. Во имя жизни. Во имя будущего», – также заметил политик в приветственном слове.

Перед показом прошла церемония передачи реликвии с места ожесточенных боев в Восточном форте Брестской крепости – кирпича из стен крепости-героя – Национальному музею Татарстана.

Сам концерт рассказывает об оккупации нацистами Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Помимо самого выступления на площадке выставочного комплекса организованы сразу три экспозиции: фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник», выставка-дегустация «Хлеб – невидимая сила Победы» и выставка «Партизаны Беларуси».