Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов на ПМЭФ встретился с вице-премьером Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился сегодня с заместителем Премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
«Хочу выразить Вам признательность за особое внимание к развитию взаимодействия наших республик, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном», — подчеркнул в ходе разговора Рустам Минниханов.
«После последней поездки в Татарстан Президент нашей страны [Шавкат Мирзиёев] подробно спрашивал о Вас, как прошли мероприятия. Я доложил о том, какие направления мы взяли в работу», — отметил Жамшид Ходжаев.
По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 290 млн американских долларов, рост составил 50%.
При этом в последние годы реализуется ряд крупных совместных проектов Татарстана и Узбекистана. Это особые экономические зоны «Чирчик» и «Джизак», филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизаке и так далее.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»