Минниханов на ПМЭФ встретился с вице-премьером Узбекистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился сегодня с заместителем Премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Хочу выразить Вам признательность за особое внимание к развитию взаимодействия наших республик, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном», — подчеркнул в ходе разговора Рустам Минниханов.

«После последней поездки в Татарстан Президент нашей страны [Шавкат Мирзиёев] подробно спрашивал о Вас, как прошли мероприятия. Я доложил о том, какие направления мы взяли в работу», — отметил Жамшид Ходжаев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 290 млн американских долларов, рост составил 50%.

При этом в последние годы реализуется ряд крупных совместных проектов Татарстана и Узбекистана. Это особые экономические зоны «Чирчик» и «Джизак», филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизаке и так далее.