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Экономика 20 июня 2025 11:28

Минниханов на ПМЭФ встретился с губернатором Вологодской области

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Минниханов на ПМЭФ встретился с губернатором Вологодской области

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Отметим, что стенд Вологодской области находится по соседству со стендом Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, Филимонов поблагодарил Минниханова за приглашение принять участие в KazanForum. Он сообщил, что ему удалось на этой площадке провести переговоры и заключить соглашения.

«Для нас это стало хорошим началом в работе с исламским миром», - подчеркнул губернатор Вологодской области.

Кроме того, он поделился с Раисом РТ, что, используя опыт Татарстана, в области строится крупный ИТ-парк, и пригласил резидентов из республики.

«Готовы оказывать любую консультативную помощь», – заключил Минниханов.

Также он предложил изучить электронную торговую площадку, которая разработана в Татарстане.

«Это будет очень полезно для ваших представителей малого и среднего бизнеса», – обратил внимание Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#ПМЭФ #Рустам Минниханов #Татарстан #сотрудничество
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