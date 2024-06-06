Минниханов на ПМЭФ встретился с губернатором одной китайской провинции

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов, находясь на Мэждународном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ), встретился с губернатором китайской провинции Ляонин Ли Лэчэном.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, вышеупомянутая провинция находится в южной части Северо- Восточного Китая. Там сложился целостный промкомплекс, который включает в себя машиностроение, металлургию, нефтехимию, сельское хозяйство, электроэнергетику, угольную промышленность, предприятия ОПК.

На встрече руководитель Татарстана отметил, что за последнее время отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.

«Мы все следили за визитом нашего Президента Владимира Владимировича Путина в Китай. Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых российских регионов, активно участвует в развитии сотрудничества между нашими странами», — отметил Минниханов.

Раис РТ также добавил, что товарооборот Татарстана и Китая растет каждый год. Так, по итогам 2023-го он увеличился в два раза и превысил 3 млрд долларов.

Еще Минниханов напомнил, что бывал в провинции Ляонин в 2013 году. Тогда он посещал промзону. А в прошлом году в Казани провели крупный бизнес-форум РОСТКИ, нацеленный на расширение деловых контактов с Китаем.

Руководитель Татарстана подчеркнул, что рассчитывает на присутствие большой делегации деловых кругов Ляонина.

Губернатор из Китая, в свою очередь, рассказал, что прибыл на питерский форум с целью развить отношения между регионами двух стран в рамках той политики, которая определена президентами.

«Очень важно узнать больше друг про друга, чтобы определить конкретные направления для сотрудничества. Мы проводим ярмарку «Сделано в России». Мы готовы работать с вашей республикой, чтобы можно было представить вашу продукцию», — сказал он.