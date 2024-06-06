news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 6 июня 2024 13:00

Минниханов на ПМЭФ встретился с главой ВТБ Костиным

Скопировать ссылку
Минниханов на ПМЭФ встретился с главой ВТБ Костиным
фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге встретился с президентом-председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в республике на данный момент работают 35 офисов ВТБ, в 2024-м хотят открыть еще 6.

Минниханов отметил, что банк активно работает в области кредитовании юрлиц. Сегодня таких клиентов в РТ около 30 тыс. Одним из ключевых корпоративных клиентов кредитной организации является ОЭЗ «Алабуга».

«Хочу поблагодарить банк за участие в финансировании масштабных проектов на этой площадке», сказал Минниханов.

Раис Татарстана также поблагодарил банк за финансирование проектов застройщиков. Сегодня объем составляет 830 тыс. кв. м. жилья на сумму 69 млрд рублей. Каждая четвёртая ипотека в Татарстане оформляется в банке ВТБ.

Также на встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Банком. Согласно документу, ВТБ будет участвовать в реализации инвестпроектов в РТ и поддерживать развитие промышленного потенциала республики.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и Банком ВТБ станет драйвером дальнейшего развития и успешной реализации новых совместных проектов», сказал Минниханов.

Костин, в свою очередь, подчеркнул, что стратегия развития ВТБ до 2026 года предусматривает активную поддержку регионов.

«Мы понимаем значение финансового, проектного, экспертного обеспечения инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие России, так и на повышение качества жизни людей. ВТБ реализует партнерство в особой экономической зоне «Алабуга», готовы масштабировать этот опыт на новые проекты – как в Татарстане, так и в других регионах», сказал он.

Напомним, сейчас банк участвует в финансировании стройки логистического комплекса им. Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка «Этилен-600». Общий объем инвестиций составит порядка 140 млрд рублей, из которых уже выделено 56 млрд рублей. Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита «БРИКС-2024» в Казани.

#Рустам Минниханов #Санкт-Петербург #форум
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2