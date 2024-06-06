Минниханов на ПМЭФ встретился с главой ВТБ Костиным

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге встретился с президентом-председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в республике на данный момент работают 35 офисов ВТБ, в 2024-м хотят открыть еще 6.

Минниханов отметил, что банк активно работает в области кредитовании юрлиц. Сегодня таких клиентов в РТ около 30 тыс. Одним из ключевых корпоративных клиентов кредитной организации является ОЭЗ «Алабуга».

«Хочу поблагодарить банк за участие в финансировании масштабных проектов на этой площадке», – сказал Минниханов.

Раис Татарстана также поблагодарил банк за финансирование проектов застройщиков. Сегодня объем составляет 830 тыс. кв. м. жилья на сумму 69 млрд рублей. Каждая четвёртая ипотека в Татарстане оформляется в банке ВТБ.

Также на встрече стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Банком. Согласно документу, ВТБ будет участвовать в реализации инвестпроектов в РТ и поддерживать развитие промышленного потенциала республики.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве между республикой и Банком ВТБ станет драйвером дальнейшего развития и успешной реализации новых совместных проектов», – сказал Минниханов.

Костин, в свою очередь, подчеркнул, что стратегия развития ВТБ до 2026 года предусматривает активную поддержку регионов.

«Мы понимаем значение финансового, проектного, экспертного обеспечения инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие России, так и на повышение качества жизни людей. ВТБ реализует партнерство в особой экономической зоне «Алабуга», готовы масштабировать этот опыт на новые проекты – как в Татарстане, так и в других регионах», – сказал он.

Напомним, сейчас банк участвует в финансировании стройки логистического комплекса им. Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка «Этилен-600». Общий объем инвестиций составит порядка 140 млрд рублей, из которых уже выделено 56 млрд рублей. Промышленный старт логистического комплекса будет приурочен к проведению саммита «БРИКС-2024» в Казани.