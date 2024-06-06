Минниханов на ПМЭФ: В Татарстане активно поддерживают инвесторов

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с гендиректором группы компаний R1 Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским.

На встрече, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Раис РТ отметил, что работа с инвесторами для республики регулярная и системная практика.

«Мы активно используем все имеющиеся инструменты, которые направлены на поддержку инвесторов и привлечение инвестиций», - цитирует Минниханова руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На встрече стороны также обсудили статус проекта «Индустриально- логистический парк «Дружба». Строительство идёт на территории промпарка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе. Первым резидентом промпарка стала компания «Яндекс».

Отмечается, что первая часть склада планирует принять поставки товаров уже в начале 2025 года. Также хотят создать экопарк, жилищный комплекс и другие соцобъекты.

Помимо этого, на встрече обсудили создание проекта «Яндекс.Школа». Это школа нового поколения, в которой учтут лучший меднорудный опыт и российские требования.

фото: пресс-служба Раиса РТ