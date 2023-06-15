Минниханов на ПМЭФ призвал тщательно готовить кадры для контрольно-ревизионных органов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлении он призвал обратить внимание на подготовку целевых специалистов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В последние годы проведена серьезная работа по упорядочению финансовых средств, отметил Минниханов. «Мы должны четко систематизировать систему контроля, чтобы сохранить бюджет. В свое время в республике был создан межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля. Мы регулярно подводим итоги работы, это позволяет нам видеть вопросы, которые требуют внимания. Мы за порядок», – сказал он.

При этом нельзя забывать о важности особого подхода в подготовке кадров, так как ревизоры должны иметь серьезные компетенции в зависимости от отрасли, добавил Раис РТ.

«В КФУ у нас есть система подготовки целевых специалистов, считаю это очень важно, тем более с учетом цифровизации», – заключил Минниханов.