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Минниханов на ПМЭФ призвал тщательно готовить кадры для контрольно-ревизионных органов
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме. В своем выступлении он призвал обратить внимание на подготовку целевых специалистов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В последние годы проведена серьезная работа по упорядочению финансовых средств, отметил Минниханов. «Мы должны четко систематизировать систему контроля, чтобы сохранить бюджет. В свое время в республике был создан межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля. Мы регулярно подводим итоги работы, это позволяет нам видеть вопросы, которые требуют внимания. Мы за порядок», – сказал он.
При этом нельзя забывать о важности особого подхода в подготовке кадров, так как ревизоры должны иметь серьезные компетенции в зависимости от отрасли, добавил Раис РТ.
«В КФУ у нас есть система подготовки целевых специалистов, считаю это очень важно, тем более с учетом цифровизации», – заключил Минниханов.
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