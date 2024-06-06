Минниханов на ПМЭФ обсудил сотрудничество Татарстана с Индией

Раис РТ Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром.

На встрече руководитель Татарстана отметил, что взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнёрства.

«У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией», – подчеркнул Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на давнюю историю взаимоотношений, в последний год товарооборот между Татарстаном и Индией снизился. Объем торговли сейчас находится на уровне 160 млн долларов.

«Наша республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий. Мы особо заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере фармацевтики и информационных технологий», – напомнил Минниханов.

При этом Раис РТ считает, что Индия могла бы увеличить поставки в Татарстан ряда индийских товаров (фармацевтика, текстиль, пряности, чай).

Минниханов также отметил необходимость наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создании совместных инвестиционных проектов.

«Для этого хорошей площадкой может стать проводимый ежегодно Международный экономический форум KazanForum», – заметил Минниханов.

Он также предложил Индии участвовать в форуме в следующие годы.

Посол, в свою очередь, сказал, что Татарстан и Казань широко известны во всем мире.

«У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос», – признается посол.

Он добавил, что сейчас прирабатывается вопрос создания двух консульств в России, в числе главных кандидатов на это – Татарстан. Итоговое решение, его словам, хотят озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани.

фото: пресс-служба Раиса РТ