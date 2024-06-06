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Экономика 6 июня 2024 12:06

Минниханов на ПМЭФ обсудил сотрудничество Татарстана с Индией

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Раис РТ Рустам Минниханов встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России Винаем Кумаром.

На встрече руководитель Татарстана отметил, что взаимовыгодные связи России и Индии динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнёрства.

«У Татарстана в целом накоплен значительный опыт взаимодействия с Индией», подчеркнул Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на давнюю историю взаимоотношений, в последний год товарооборот между Татарстаном и Индией снизился. Объем торговли сейчас находится на уровне 160 млн долларов.

«Наша республика заинтересована в продвижении в Индию продукции своих предприятий. Мы особо заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере фармацевтики и информационных технологий», напомнил Минниханов.

При этом Раис РТ считает, что Индия могла бы увеличить поставки в Татарстан ряда индийских товаров (фармацевтика, текстиль, пряности, чай).

Минниханов также отметил необходимость наладить сотрудничество в части обмена делегациями и создании совместных инвестиционных проектов.

«Для этого хорошей площадкой может стать проводимый ежегодно Международный экономический форум KazanForum», заметил Минниханов.

Он также предложил Индии участвовать в форуме в следующие годы.

Посол, в свою очередь, сказал, что Татарстан и Казань широко известны во всем мире.

«У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос», признается посол.

Он добавил, что сейчас прирабатывается вопрос создания двух консульств в России, в числе главных кандидатов на это Татарстан. Итоговое решение, его словам, хотят озвучить в рамках саммита БРИКС осенью этого года в Казани.

фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #Санкт-Петербург #форум #встреча
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