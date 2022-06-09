Минниханов на ПМЭФ-2022 проведет совещание комиссии Госсовета РФ по жилью
Президент РТ Рустам Минниханов на следующей неделе посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где будет представлен стенд Татарстана. Он проведет ряд встреч на полях форума, а также примет участие в совещании возглавляемой им Комиссии Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Она отметила, что точная программа работы делегации республики на форуме сейчас прорабатывается.
«Традиционно высокий интерес есть со стороны крупных компаний и субъектов страны по проведению переговоров и встреч. <…> Кроме того, Рустам Нургалиевич возглавляет Комиссию Госсовета РФ по жилью, планируется провести по этому направлению подробное совещание. Также большое количество встреч предполагается с руководителями других субъектов РФ, есть планы подписания соглашений», — рассказала Лилия Галимова.
Руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что стенд Татарстана на полях форума традиционно будет презентовать экономический потенциал республики. На его площадке также будет организован ряд встреч.