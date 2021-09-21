Минниханов на открытии DigitalSkills-2021: «Цифровизация — это прежде всего кадры»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс» DigitalSkills-2021.

«Мы очень много внимания уделяем цифровизации, а цифровизация — это прежде всего люди, это кадры. Можно все построить, но для этого нужно подготовить людей. У нас для этого есть целая программа, система работает, и мы искренне приветствуем всех представителей сегодняшнего чемпионата», — сказал Минниханов.

В выставочном комплексе «Казань Экспо» сегодня стартовал III отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс» DigitalSkills-2021.

Чемпионат проводится среди студентов среднего и высшего образования, сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Он направлен на подготовку кадров для цифровой экономики.

Организаторами чемпионата выступают Минцифры РФ, Правительство РТ и автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Чемпионат пройдет по 35 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий. Традиционно значительную часть компетенций чемпионата составят компетенции FutureSkills. К ним относятся компетенции на основе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий.