Минниханов: На наших радио не хватает передач о людях и судьбах, достойных стать примером

Сегодня в теле- и радиоэфирах не хватает позитивной информации, мало передач о народе, истории, языке. Таким мнением поделился Президент Татарстана Рустам Минниханов во время первого прямого эфира из новой студии радио «Тартип».

«Мало говорится о народе, истории. Эта претензия не относится к радио „Тартип“. Включишь федеральные каналы — там говорят об убийствах, происшествиях. Нашим радио надо больше рассказывать о жизни людей, достойных быть примером, не хватает передач о ценности семьи, о нашем языке, нашей земле», — заметил он.

По словам Президента РТ, религия и законы, соблюдаемые в семье, учат людей порядку, быть дисциплинированными, воспитанными («Тәртип» в переводе с татарского — порядок, дисциплина — прим. Т-и). «Научишься порядку — станешь воспитанным», — отметил Рустам Минниханов.

«Здесь, на радио „Тартип“, все просто, передачи идут на нашем родном языке. Хочешь — можешь поздравить, отправить письма. Сегодня у нас не хватает человеческого отношения друг к другу» — подчеркнул он.

Гость студии также напомнил, что в настоящее время чтение книг теряет популярность, однако у людей есть возможность слушать произведения в аудиоформате.

«Вести работу в этом направлении — очень ценно для нашей нации, сохранения нашего языка, религии», — заключил Президент РТ.