Минниханов: «На местах про каждого знают, откуда у него доходы и как он их тратит»

Налоговые сборы в Татарстане приблизились к 1 трлн рублей, при этом собственные доходы бюджета республики превысили 300 млрд рублей – Татарстан оказался на 4-м месте в России по объему поступлений. Сколько было отправлено в федеральный бюджет, за счет чего растет недоимка и где главам районов искать резервы – в репортаже «Татар-информа».

В Доме Правительства прошло совещание финансовых, налоговых и казначейских органов под председательством Рустама Минниханова Фото: president.tatarstan.ru

«Татарстан сложный период в экономике проходит лучше, чем ожидалось»

Итоги работы 9 месяцев обсудили сегодня на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов, которое прошло в Доме Правительства под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин отметил, что ситуация в экономике оказалась лучше, чем прогнозировалось.

«Эффективное взаимодействие органов власти и бизнеса в республике позволило существенно сгладить воздействие внешних шоков. В результате, Татарстан сложный период в экономике проходит лучше, чем ожидалось, и это позитивно сказывается на наполняемости бюджета налоговыми доходами», - убежден глава налогового ведомства.

Из слайдов следовало, что сумма налогов, собранных в Татарстане в январе-сентябре этого года приблизилась к 1 трлн рублей – это на 18% больше, чем годом ранее. Напомним, что в 2021 году в республике впервые налоговые доходы превысили 1 трлн рублей. В этом году рекорд вполне возможно будет побит, ведь к заветной сумме в Татарстане налоговики подобрались уже по итогам 9 месяцев.





При этом поступления в консолидированный бюджет республики в текущем году выросли на 41% - до 330,5 млрд рублей. В третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2021 года они увеличились на 37%. «Таким образом, рост платежей достигнут, несмотря на сложности с адаптацией бизнеса к новым условиям хозяйственной деятельности. Если смотреть поступления в разрезе налогов, то абсолютное большинство из них, в том числе ключевых для республики, в плюсе», - заметил Сафиуллин.

Триггеры роста, по его словам, - это стабилизация экономических показателей, высокие цены на нефть и, конечно же, повышение уровня налогового администрирования.

Распределение налоговых доходов в бюджетной системе Сафиуллин по традиции озвучил на татарском языке: 64% отправляются в Москву, 36% остается в республике.

Марат Сафиуллин отметил, что ситуация в экономике оказалась лучше, чем прогнозировалось Фото: president.tatarstan.ru

ФНС отнесется к налогоплательщикам с пониманием

Сафиуллин заметил, что Татарстан в Приволжском федеральном округе по объему налоговых сборов лидер. В то же время, он считает, что налоговые риски никуда не исчезли, а значит «необходимо держать руку на пульсе и быть готовыми оперативно реагировать на новые вызовы».

«При этом очень важно с пониманием относиться к тем сложностями, с которыми сегодня сталкиваются налогоплательщики, поэтому отношение к ним должно быть максимально бережным и корректным. Особое внимание мы уделяем мобилизованным гражданам и их семьям. Все возникающие у них вопросы необходимо решать предельно оперативно», - обратил внимание сотрудников глава ФНС в Татарстане.

Он напомнил, что изменения в законодательстве, внесенные в октябре, освобождают жителей республики, призванных в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, от уплаты транспортного налога за 2021 год.

Турецкий «Гемонт» задолжал бюджету 720 млн рублей

Сборы налога на прибыль организаций выросли в Татарстане в 1,6 раза – на это повлияли в том числе цены на нефть. Налог на доходы физических лиц увеличился на 16% - сказались рост заработной платы, выплатами премиальных и дивидендов. Однако Сафиуллин видит риски снижения его поступления. «Не исключаем роста незаконной оптимизации «зарплатных» налогов и «конвертных» выплат - и это уже зона нашей ответственности. С помощью эффективных программных комплексов цифрового контроля мы продолжаем системно отрабатывать налоговые «разрывы» по этим платежам», - предупредил руководитель налоговой службы.

Он также сообщил о наиболее неприятном факте: на октябрь задолженность в консолидированный бюджет республики составила почти 12,5 млрд рублей и выросла за год в 1,6 раза. Наибольшая сумма приходится на налог на прибыль – свыше 5 млрд рублей и НДФЛ – 2,9 млрд рублей. Сафиуллин отметил, что 839 млн – это текущая задолженность и большая ее часть – долги «проблемной организации» - компании «Гемонт» (российская «дочка турецкой Gemont), с которой СИБУР разорвал контракт генподряда на возведение этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехиме». Он утяжелил недоимку на 719 млн рублей.

По объему доходов Татарстан на 4-м месте в России

Министр финансов Татарстана Радик Газатуллин сообщил в свою очередь, что за 9 месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет Татарстана на 309,7 млрд рублей. Собственные доходы бюджета республики составили 268,3 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 41,4 млрд рублей.

Кстати, по объему собственных доходов Татарстан находится на четвертом месте среди субъектов России, хотя еще год назад был на 7-м месте после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Красноярского и Краснодарского краев. В этом году больше «заработали» только Москва, Петербург и Московская область.

Самые «объемные» доходы в казне республики – налог на прибыль, он собран на сумму 134,4 млрд рублей и налог на доходы физических лиц - 76,1 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета составили 315,6 млрд рублей, бюджета Татарстана - 272,5 млрд рублей, местных бюджетов – 96,9 млрд рублей.

Радик Газатуллин сообщил, что за 9 месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет Татарстана на 309,7 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

«Самое главное – продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что результаты за 9 месяцев «достаточно позитивные». «Но это не должно нас успокаивать. В текущей ситуации в любой момент многие вопросы могут усложниться, поэтому нам необходимо создать запас прочности. Самое главное – продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину, исполнять социальные обязательства», – сказал руководитель республики.

Он напомнил, что бюджет республики на следующий год сформирован с дефицитом более 27 млрд рублей. «Эти средства нужно изыскать, но с учетом изменений в распределении доходов возникают сложности по доходной части. Поэтому нам нужно серьезно поработать над доходами», – обратил внимание руководитель республики.

В условиях дефицитного бюджета финансовым органам он призвал активизировать работу с резервами, главный из которых – это недоимка по налогам. «Нужно внимательно посмотреть расходную часть бюджета. Но самый большой резерв – это налоговая задолженность. На 1 октября она достигла 12,5 млрд рублей – это половина нашего дефицита бюджета. Если взять к прошлому году, мы нарастили на 4,6 млрд рублей. Взыскание налогов по результатам контрольной работы – это важный резерв, который мы тоже должны использовать», – отметил Минниханов.

Он привел статистику, согласно которой больше всего рост долгов по налогам накопили предприятия сферы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ – 4 млрд рублей. На втором месте находятся предприятия Министерства промышленности и торговли – 2,7 млрд рублей. Третьими оказались организации сферы Миндортранса РТ, которые накопили долгов на 850 млн рублей.

Рустам Минниханов отметил, что результаты за 9 месяцев «достаточно позитивные» Фото: president.tatarstan.ru

«Следует усилить деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы»

Президент РТ также сообщил, что почти 600 предприятий в этом году снизили свои платежи по налогу на прибыль на 17,5 млрд рублей. Он поручил вести постоянный мониторинг экономической ситуации на предприятиях, анализ финансовых результатов и принимать меры для их поддержки.

«Налог на прибыль с одной стороны предприятия нарастили, а с другой – снизили. Снизили свои платежи 563 предприятия. Необходимо посмотреть, как можно стабилизировать ситуацию. Эту работу надо проводить постоянно!» - заявил руководитель республики, дав указание рассмотреть причины снижения на каждом предприятии.

«Что касается налога на доходы физических лиц, то нам следует усилить деятельность комиссий по легализации «теневой» заработной платы. Прошу глав районов взять это на особый контроль. Все отношения должны быть оформлены трудовыми соглашениями. Сказать, что вы этого не знали? Неправда. На местах про каждого знают, откуда у него какие доходы и как он тратит. У него доходов нет, а он тратит…», - обратился Президент Татарстана к главам районов. Особенно он обратил внимание на ситуацию в Бавлах и Камском Устье.

Также он отметил снижение поступлений земельного налога в ряде районов. В их числе - Лаишевский, Нурлатский, Бугульминский, Пестречинский, Бавлинский, Алькеевский, Азнакаевский, Заинский, Сармановский, Дрожжановский, Елабужский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Балтасинский, Муслюмовский, Тюлячинский и Мензелинский районы.

Обращаясь к главам муниципалитетов, руководитель республики подчеркнул: земельный налог – это доход районов. «Он не должен снижаться. У нас количество земли не уменьшилось», - подчеркнул руководитель республики.

В части расходов он обратил внимание на реализацию национальных проектов. «Все средства должны быть своевременно, качественно использованы и реализованы», - заявил Минниханов.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»