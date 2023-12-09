Минниханов на конференции «Единой России»: Татарстан поддерживает курс нашего Президента

В марте этого года в России пройдет большой избирательный цикл с выборами Президента страны. Вчера Владимир Путин объявил о выдвижении на следущий срок. Татарстан всецело поддерживает действующего главу государства, и жители республики сделают правильный выбор. Об этом на XXXV конференции татарстанского отделения партии «Единая Россия» сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Татарстан вступает в большой избирательный цикл. Уже в марте следующего года пройдут выборы Президента России. Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах. Республика полностью поддерживает курс Президента и его решение. Сегодня как никогда важна наша сплоченность и единство. Уверен, что татарстанцы сделают правильный выбор», – отметил Минниханов.

Он добавил, что в сентябре будущего года также состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики седьмого созыва.

«Уверен, плодотворная работа партии найдет отражение в результатах предстоящих выборов. Хочу отметить, что другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи, нет», – подчеркнул Минниханов.

При этом партии в период до начала выборов предстоит много работы. Будут подготовлены наблюдатели, а на площади Свободы в Кармане появится штаб общественной поддержки, добавил заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», руководитель центрального исполнительного комитета партии Александр Сидякин.

«Мы находимся на старте избирательной кампании. Впереди 110 дней. У нас, как у партии, есть свои задачи. В частности, мобилизация всех наших сторонников, которые находятся в базе. Все они должны прийти на выборы и отдать свой конституционный долг. В общественной приемной мы сделаем штаб общественной поддержки, будем помогать в подготовке тех, кто будет участвовать в избирательной кампании, в том числе наблюдателей», – пояснил он.