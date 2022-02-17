Минниханов на коллегии Минпромторга РТ обсудит промкластеры и подготовку молодых кадров

Президент Татарстана в пятницу примет участие в коллегии Минпромторга РТ, которая состоится на площадке ОЭЗ «Алабуга». Одной из главных тем заседания станет развитие промышленных кластеров на территории региона, а также привлечение в отрасль молодых специалистов. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Перед началом заседания будет представлена обширная выставка, посвященная нефтедобыче и нефтехимии, автомобилестроению, авиастроению, энергетике. Основной доклад коллегии будет посвящен перспективам и вызовам развития промышленных кластеров республики», – отметила Галимова.

Она добавила, что еще одной ключевой темой коллегии станет вопрос подготовки новых кадров для промышленности. Галимова напомнила, что тема обсуждалась на недавнем заседании Совбеза РТ, власти республики придают ей особое значение.

«Поэтому в поле внимания участников коллегии также будет Политех, который базируется на площадке „Алабуги“, где готовят кадры. Состоится церемония награждения лучших студентов, которые там учатся», — резюмировала Лилия Галимова.