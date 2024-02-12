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Минниханов на коллегии Минпромторга: Необходимо пересмотреть вопрос подготовки кадров
Предприятия Татарстана в 2023 году, несмотря на напряженные условия, смогли нарастить объемы производства. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, подводя итоги заседания коллегии Министерства промышленности и торговли республики.
«Мы благодарны нашим предприятиям, которые в напряженных условиях смогли нарастить объемы производства», — подчеркнул он.
Минниханов отметил, что важная роль в развитии промышленности республики принадлежит мерам государственной поддержки, за что поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство страны.
«Главная задача, которую определил глава государства, это обеспечение безопасности нашей страны и технологического суверенитета. Здесь проделана большая работа. В оборонно-промышленном комплексе гособоронзаказ полностью выполнен. И, конечно, мы эту тему будем держать на контроле», — добавил Раис Татарстана.
Отдельное внимание он уделил научным центрам, благодаря которым, по его оценке, в Татарстане появляются принципиально новые виды продукции.
Минниханов также поручил Минпромторгу республики уделять большее внимание диверсификации производства и антитеррористической защищенности.
«Мы живем в непростое время. Не все относятся к этой теме с полной серьезностью. Везде существует такая угроза, независимо от того, на границе ты живешь с Украиной или здесь. Поэтому вопросы антитеррористической защищенности должны быть на контроле у каждого руководителя предприятия», — убежден руководитель республики.
Стоит отметить, что одной из ключевых тем на заседании коллегии стал вопрос нехватки кадров.
«Нам полностью надо пересмотреть отношение к вопросу. Подготовка кадров — важное направление. Надо серьезно двигаться, в том числе это и работа с мигрантами. Но прежде всего мы должны работать с нашим внутренним потенциалом», — выразил уверенность Минниханов, добавив, что в Татарстане только 23% технических колледжей обеспечены местами в общежитиях.
«Если в отрасли машиностроения у нас потребность в необходимых специалистах в пять раз больше, то по гуманитарным направлениям наоборот — цифры превышают потребность. Необходимо не только цифры скорректировать, но и сделать так, чтобы профильные учебные заведения соответствовали потребностям сегодняшнего рынка труда», — поручил профильным министерствам Раис Татарстана.
Вместе с тем он констатировал, что дефицит на рынке труда невозможно покрыть без привлечения мигрантов.
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