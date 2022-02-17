Минниханов на коллегии Минэкономики РТ обсудит развитие Цифровой платформы МСП

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня во второй половине дня посетит коллегию республиканского Министерства экономики. Он примет участие в обсуждении развития Цифровой платформы МСП и интеграции в нее востребованных у предпринимателей новых сервисов. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В рамках коллегии также планируется его участие в заседании круглого стола, посвященного развитию Цифровой платформы МСП. Будет обсуждаться интеграция в данную платформу сервиса „Мои субсидии“, который сейчас активно развивается в республике. В завершение круглого стола планируется подписание соглашения между Правительством РТ и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства как раз в части работы с упомянутой цифровой платформой», — пояснила Галимова.

Кроме того, Президент РТ осмотрит тематическую выставку, посвященную достижению национальных целей развития России до 2030 года.

«Там будут представлены проекты, которые реализуются предпринимателями, начиная со школьного возраста до состоявшихся бизнесменов. Будут показаны имеющиеся инструменты, которые позволяют открыть собственное дело», — заключила Лилия Галимова.