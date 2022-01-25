Рустам Минниханов: «Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах»

В Татарстане начинается строительство дороги Алексеевское — Альметьевск, КАМАЗ готов вложить деньги в разработку проекта ж/д ветки до аэропорта «Бегишево», а воздушной гавани Казани из-за большого роста пассажиропотока требуется третий терминал. Какие крупные инфраструктурные проекты появятся в Татарстане в будущем — в материале ИА «Татар-информ».

Новые инфраструктурные проекты и результаты в дорожной сфере Татарстана обсудили на коллегии Миндортранса

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Решение по участку Алексеевское — Альметьевск принято

на уровне Правительства РФ»

Новые инфраструктурные проекты и результаты в дорожной сфере Татарстана обсудили на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

Руководитель республики рассказал, что в Татарстане приступают к реализации проекта по строительству платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) на участке Алексеевское — Альметьевск.

«Считаю, что это наша мечта. Фоат Комаров (был председателем совета директоров «СМП-Нефтегаз», в которое входит АО «Автострада», — прим. Т-и) начинал трассу. Решение по участку Алексеевское — Альметьевск принято на уровне федерального Правительства, и мы активно к этой задаче приступаем. Первый этап — до Альметьевска, а потом уже должны дойти до Бавлов», —сказал руководитель республики.

На коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и генеральный директор АО «Автострада» Ренат Уткин обменялись соглашениями по строительству автомобильной дороги Шали — Бавлы. Сами документы были подписаны еще в декабре прошлого года.

Проект будет реализован в 2022–2024 годах по концессионному соглашению, рассчитанному на 99 лет.

Участок трассы — Алексеевское — Альметьевск будет строиться в рамках государственно-частного партнерства. Ее протяженность составит 145 километров. Новая дорога будет иметь четыре полосы по 3,75 метра шириной, барьерное ограждение вдоль обочин, разделительную полосу и освещение.

Стоимость строительства оценивается в 83,7 млрд рублей, в том числе 30 млрд поступят из бюджета Татарстана, 30 млрд — из федерального бюджета, еще 23 млрд рублей перечислит АО «Автострада». Строительство планируется завершить в 2024 году.

Прогнозируется, что интенсивность движения по новой четырехполосной автодороге составит 12 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 150 км/ч.

Фарит Ханифов и Ренат Уткин обменялись соглашениями по строительству автомобильной дороги Шали — Бавлы Фото: president.tatarstan.ru

«Это очень важные проекты, которые мы до этого времени не были способны реализовать»

Минниханов также назвал крупные дорожные проекты, реализация которых уже началась в Татарстане при поддержке федерального центра. Это, например, проект по строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 с мостом через Каму. «Благодаря позиции Президента России Владимира Путина идет строительство дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которая пройдет дальше в сторону Екатеринбурга. Уже начали строить мост через Волгу», — добавил он.

Кроме того, в Казани продолжается строительство Большого Казанского кольца, дублера Горьковского шоссе, Вознесенского тракта. Привлечение инвестиционных бюджетных кредитов позволит приступить к реконструкции Горьковского шоссе и проезда в микрорайон «Салават Купере», отметил Президент РТ.

«Это очень важные проекты, которые мы до этого времени не были способны реализовать. Нам своевременно и качественно нужно выполнить все работы. Активно в этом процессе нужно принимать участие, — подчеркнул он. — Работа идет по дальнейшему привлечению ресурсов для решения транспортно-инфраструктурных задач».

По словам Минниханова, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» повысился уровень состояния автодорог не только региональной сети, но и в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. «Здесь тоже очень эффективно нужно использовать ресурсы», — заметил он.

«Важно применять современные технологии, чтобы обеспечить качество дорог. Огромный объем работы у наших дорожных служб. Нам надо эффективно использовать наши мощности и качественно решить все задачи», — заявил Президент РТ.

Рустам Минниханов: «Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах. В прошлом году произошло 3684 дорожно-транспортных происшествия. Погибших — 312. Ранено 4542 человека» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы как-то все время уходим от вопроса эффективности

общественного транспорта»

Рустам Минниханов отметил, что от качества содержания автодорог во многом зависит ситуация с аварийностью. «Нас очень беспокоит состояние аварийности на дорогах. В прошлом году произошло 3684 дорожно-транспортных происшествия. Погибших — 312. Ранено 4542 человека», — подчеркнул он.

Минниханов добавил, что уже в январе этого года в ДТП погиб 31 человек. Он призвал Правительство, Миндортранс, ГИБДД, муниципалитеты обратить особое внимание на вопрос безопасности на дорогах. «И те нормативы, которые для нас есть, в этом году напряженные. Если не будем принимать какие-то системные решения, наверное, сложно будет вписаться в эти параметры», — сказал он.

Кроме того, Президент Татарстана обратил внимание на проблемы в работе общественного транспорта. По его мнению, без принятия серьезных решений устранить проблемы, связанные с общественным транспортом, будет сложно.

«Мы как-то все время уходим от вопроса эффективности общественного транспорта, — заявил Минниханов. — Здесь и со стороны муниципалитетов нет никакой системной работы. Но, наверное, без каких-то серьезных решений поправить ситуацию по общественному транспорту будет сложно».

Он заметил, что в Татарстане всё же больше времени, усилий и финансов направляется на дорожную инфраструктуру. «В целом по стране мы видим серьезное падение использования общественного транспорта населением. Это, наверное, связано и с техническим состоянием, и с маршрутной сетью, и со всем вместе. С большими проблемами столкнулись в Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Бугульме», — констатировал Президент РТ.

Он также сообщил, что поступает много жалоб от населения по общественному транспорту, в том числе по тарифной политике и маршрутной сети. «Поэтому давайте немного по-другому на этот вопрос посмотрим с учетом того, что, возможно, у нас будут бюджетные инвестиционные кредиты, в том числе на эти задачи. Но пока по общественному транспорту много жалоб от населения. Вот на эти вопросы надо обратить внимание», — рекомендовал руководитель республики.

На коллегии подняли вопрос безопасности на дорогах Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«По обслуживанию населения на речном транспорте

к нам много претензий»

Президент Татарстана подчеркнул, что поступает много претензий от жителей Татарстана по обслуживанию на речном транспорте. «В плачевном состоянии находятся причалы, и сами суда старенькие. Только „Метеоры” ремонтировали. Пока по обслуживанию населения на речном транспорте к нам много претензий. Я целиком и полностью в свой адрес принимаю эти замечания», — сказал он.

Минниханов добавил, что необходимо обратить серьезное внимание на речной транспорт. «Состояние наших судов оставляет желать лучшего. А ведь этим видом транспорта в основном пользуются люди, которые не имеют высокого дохода, они едут на свои дачи. Нам надо вмешаться в этот вопрос. Я прошу Минтранс его проработать. Понятно, что межрегиональные соглашения подписали, но нам надо, чтобы наша внутренняя сеть была эффективной», — продолжил он.

Говоря о развитии железнодорожного транспорта, Президент РТ упомянул о кольцевом железнодорожном сообщении, назвав его одним из перспективных проектов. Кроме того, он призвал дальше развивать инфраструктуры аэропортов «Казань» и «Бегишево».

«Серьезно растет пассажиропоток в аэропорту Казани и работа по созданию из него грузового хаба. Прогнозируя количество пассажиров, когда строили к Универсиаде терминал, горизонт видели намного дальше. Сейчас нужен новый третий терминал. В этом направлении надо более активно работать. Компания ПАО “КАМАЗ” в “Бегишево” строит второй аэровокзальный комплекс. Здесь тоже надо ускорить работу по запуску объекта», — резюмировал он.

О результатах деятельности дорожно-транспортного комплекса Татарстана в 2021 году рассказал Фарит Ханифов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

КАМАЗ инвестирует в ТЭО строительства железной дороги к Бегишево

О результатах деятельности дорожно-транспортного комплекса Татарстана в 2021 году рассказал глава Миндортранса республики Фарит Ханифов. По его словам, вклад предприятий по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в валовой региональный продукт Татарстана в 2021 году оценочно составил 6,1%, по строительству автомобильных дорог — 1,9%.

Глава Миндортранса сообщил, что железнодорожным транспортом по территории Татарстана перевезено более 15 млн тонн грузов. «В 2022 году грузоотправку планируется сохранить на уровне 2021 года», — поделился он планами.

Министр транспорта и дорожного хозяйства отметил, что на полигоне Куйбышевской железной дороги с открытием новых пригородных маршрутов начаты работы по восстановлению остановочных пунктов и их переименованию в соответствии с названием близлежащих населенных пунктов. «Это не ностальгия по юности, а насущная необходимость сегодняшней мобильности трудовых ресурсов. Работа ведется и будет продолжаться», — заявил он.

Ханифов подчеркнул, что на пригородном железнодорожном транспорте перевезено более 5,8 млн пассажиров. В бюджете республики на компенсацию выпадающих доходов перевозчика АО «Содружество» в связи с регулированием тарифов и перевозкой льготников было предусмотрено более 380 млн рублей. За год было освоено 339 млн рублей. «Срок начала обновления парка “Содружества” — 2025 год», — уточнил он.

Что касается инфраструктурного проекта Горьковской железной дороги — организации кольцевого железнодорожного движения, то на первом этапе планируется организовать строительство третьего пути на участке станция Юдино — станция Дербышки и съезда в районе станции Новое Аракчино. Докладчик пояснил, что это позволит открыть прямое сообщение от Международного аэропорта «Казань» до железнодорожных вокзалов «Казань-1» и «Казань-2».

Он также напомнил, что с октября прошлого года ведется строительство транспортно-пересадочного узла «Компрессорный». «Завершение работ планируется по Дню Республики Татарстан — в августе 2022 года», — заметил министр.

Совместно с Куйбышевской железной дорогой, по его словам, будет прорабатываться вопрос строительства новых железнодорожных путей общего пользования в особой экономической зоне „Алабуга“, до Международного аэропорта „Бегишево“ и в город Альметьевск. «Планируется заключить соглашение с ПАО “КАМАЗ” об инвестировании средств в разработку технико-экономического обоснования строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт “Бегишево”», — проинформировал Ханифов.

Он добавил, что общий объем пассажиропотока за 2021 год по всем аэропортам Татарстана составил 4 млн 573 тыс. человек, что в два раза больше показателя 2020 года. Что касается водного транспорта, то за навигацию 2021 года в пригородном сообщении перевезено 333 тыс. пассажиров, по сравнению с 2019 годом рост составил 15,6%.

«На экскурсионных рейсах из Казани перевезено 60 тыс. пассажиров. Можно с уверенностью говорить о восстановлении количества заходов круизных судов в основные туристические центры республики. В навигацию 2021 года осуществлено 1211 судозаходов, или на 2,4% больше», — констатировал Ханифов.

По программе дорожных работ в прошлом году построено и реконструировано 90,7 км и отремонтировано около 854 км автодорог общего пользования Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Финансирование дорожно-транспортного комплекса составило

более 102 млрд рублей»

Глава Миндортранса отметил, что особое внимание уделяется организации регулярных пассажирских перевозок и их контролю. Он подчеркнул, что на сегодня обеспечены мониторинг и диспетчеризация автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам, а также автобусов, перевозящих детей; есть возможность безналичной оплаты проезда и провоза багажа на общественном пассажирском транспорте.

Ханифов также сообщил, что в Татарстане планируется «внедрить единую диспетчеризацию пассажирских транспортных средств». «Вопрос внедрения единой диспетчеризации пассажирских транспортных средств в Татарстане будем моделировать в 2022 году», — уточнил он.

В этом году, по его словам, для совершенствования системы пассажирского транспорта акценты будут направлены на организацию эффективных моделей развития общественного транспорта на основании научных подходов; на работу по подготовке команды специалистов по организации комплексной работы общественного транспорта в муниципалитетах, в том числе предусмотрено обновление подвижного состава.

Докладчик заметил, что начиная с 2022 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет реализована новая программа по реконструкции, капитальному и текущему ремонту мостов, находящихся в аварийном состоянии.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, по данной программе с вами заблаговременно было согласовано выполнение проектных работ. Проекты готовы. В текущем году приступаем к выполнению строительно-монтажных работ и подготовке проектно-сметной документации на последующие годы», — обратился он к Президенту Татарстана.

Так, в течение трех лет, до 2024 года, планируется привести в нормативное состояние более 2 тыс. метров мостовых сооружений, или более 200 мостов, чтобы повысить их несущую способность до требуемых нагрузок. На эти цели будет направлено около 9 млрд рублей. «Это федеральные средства», — заявил глава Миндортранса.

Он упомянул, что Правительством России разработаны «меры господдержки в виде инфраструктурного меню, в котором установлены ожидаемые эффекты до 2030 года». В связи с этим в республике будет создана рабочая группа. В настоящий момент готовятся нормативно-правовые документы, формируется состав участников этой группы, целью которой будет создание стратегии развития районов с учетом их социально-экономического развития, миграции населения, инфраструктуры и «цифровой зрелости».

«Как показывает анализ ситуации, плотность магистральной сети в целом по Казани составляет 1,33 км на квадратный метр города. Основные коридоры, формирующие агломерационные процессы в Казани, состоят из четырех выездов из существующих десяти», — продолжил Ханифов.

Речь идет о Горьковском шоссе, Дербышках, Мамадышском тракте и Оренбургском тракте. «На данных выездах формируется 76% от суточной нагрузки. Для улучшения дорожно-транспортной ситуации данные дороги требуют строительства дорог дублеров (вылетных трасс, — прим. Т-и). Работы уже ведутся, в том числе за счет бюджетных инфраструктурных кредитов», — сказал министр.

По программе дорожных работ в прошлом году построено и реконструировано 90,7 км и отремонтировано около 854 км автодорог общего пользования. В 2021 году общий объем финансирования дорожно-транспортного комплекса республики за счет средств бюджетов всех уровней составил более 102 млрд рублей. В том числе на транспортный комплекс было направлено 3 млрд 363 млн рублей, на дорожные работы (с учетом федеральных дорог) — 98 млрд 857 млн рублей. «По сравнению с 2019 годом это практически в два раза выше», — резюмировал глава Миндортранса.

В завершение Рустам Минниханов поблагодарил докладчика и попросил собравшихся поаплодировать министру. «За 100 млрд можно и получше поаплодировать», — пошутил от в ответ на свою просьбу.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru