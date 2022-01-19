Минниханов на коллегии МЧС РТ вручит ключи от новой пожарной спецтехники
График Президента Татарстана Рустама Минниханова на этой неделе включает посещение нескольких заседаний коллегий. Традиционно он посетит заседание коллегии МЧС, где состоится осмотр и вручение спецтехники. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
«Традиционно ежегодно Президент принимает участие в коллегии МЧС. Этот год не исключение. Наряду с совещанием запланирован осмотр и вручение спецтехники. Это тоже немаловажное направление, которое поддерживает Рустам Нургалиевич с точки зрения обновления состава спецтехники в ведомстве», — отметила она.
Только за прошедшие два года в расчет принято примерно 50 единиц новой техники и капитально отремонтированы 75 пожарно-спасательных автомобилей. Всё это делается за счет как республиканского, так и федерального бюджета, пояснила Галимова.
Помимо вручения спецтехники, состоится открытие Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые проводятся с 2004 года. На турнире будут состязаться 14 команд Приволжского федерального округа.