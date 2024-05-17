Минниханов на KazanForum: Исламский мир всегда поддерживает Россию, мы это ценим

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан стал хорошей площадкой для взаимодействия России и исламского мира. Наша страна очень ценит поддержку, которую оказывают страны ОИС, заявил на пленарной сессии Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«KazanForum – это хорошая площадка. Как уже было сказано, против нас были введены незаконные ограничения от стран, которые ориентируются на другие ценности. Исламский мир всегда поддерживал Россию, мы это очень ценим. На нашем форуме мы можем обсудить стратегические большие проекты наших стран, среди которых коридор Север – Юг, исламский банкинг, развитие туризма и многое другое», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что к мероприятию приковано внимание Правительства России, и поблагодарил Президента страны Владимира Путина за присвоение мероприятию два года назад федерального статуса.

О взаимоотношениях России и мусульманских стран высказался и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот между ОИС и нашей страной за прошедший год вырос практически на треть и имеет все дальнейшие перспективы для роста.

«Мы стали ещё ближе к нашим коллегам в мусульманских странах. У нас вырос товарооборот, стало больше туристических поездок. Если говорить о форуме, то он также расширяется. Приехали более 20 тыс. человек из почти 85 стран. Здесь заключены порядка 130 соглашений о сотрудничестве», — поделился Хуснуллин.

Он отметил несколько культурных мероприятий, прошедших в течение форума. Среди них региональная выставка, конкурс поваров имени Ахметзянова и выступления артистов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года.