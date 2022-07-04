Минниханов на «Иннопроме» встретился с акимом Костанайской области Казахстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с акимом Костанайской области Казахстана Архимедом Мухамбетовым. Стороны обсудили товарооборот РТ и Казахстана, а также дальнейшие перспективы сотрудничества, сообщила руководитель Президента РТ Лилия Галимова. Встреча состоялась на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022».

Так, в прошлом году товарооборот республик достиг 629,6 млн долларов США. В основном в Казахстан экспортируются пластмассы, нефть, транспорт, каучук и другие товары. В Татарстан же поставляются молочная продукция, медь, черные металлы, электронные машины и оборудование.

Кроме того, ведется сотрудничество по линии крупных промышленных предприятий, к примеру КАМАЗа, «Татнефти», КВЗ и других.