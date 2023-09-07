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Минниханов на форуме «РОСТКИ» встретился с председателем Китайской торговой палаты
Международный форум «РОСТКИ» поможет китайским предпринимателям глубже понять инвестиционный климат в Татарстане и России, а также оценить возможности для сотрудничества. Об этом на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым заявил председатель Китайской части Российско-Китайской палаты, председатель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин.
Собеседник руководителя РТ отметил, что палата готова способствовать сближению компаний из Татарстана и КНР и активно сотрудничать с ТПП республики.
«Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами, — заметил, в свою очередь, Рустам Минниханов. — Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился более чем на 58%».
Российско-Китайская палата создана в 2007 году по инициативе глав обоих государств. В числе ее задач — создание условий для реализации конкретных проектов в сферах несырьевого экспорта, трансфера технологий и инвестиционного сотрудничества.
Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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