Минниханов на форуме «Мост Москва – Татарстан» пообщался с Вованом и Лексусом

На проходящий сегодня в столице России 11-й по счету Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» в числе прочих гостей пришли и пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Там с ними встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Вован и Лексус сегодня тоже с нами, на молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». О чем договорились с Рустамом Миннихановым? Пока секрет», – написала Галимова в своем канале в мессенджере MAX.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров известны своими пранками с политическим подтекстом. В большинстве случаев жертвами их розыгрышей становились иностранные политические деятели.