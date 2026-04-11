Общество 11 апреля 2026 18:17

Минниханов на форуме «Мост Москва – Татарстан»: Наша задача – чтобы вы вернулись

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал ключевой задачей Молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» возвращение представителей молодежи, уехавших учиться в столицу страны.

«Дорогие друзья, на самом деле мы нашли хорошую форму, вот 11-й раз [проводим]», – заметил Рустам Минниханов и поблагодарил предоставляющий последнее время площадку для проведения мероприятия Финансовый университет при Правительстве РФ.

Затем Раис РТ адресовал отдельные слова благодарности Москве и мэру столицы России Сергею Собянину, отметив оперативное решение всех возникающих вопросов.

«На самом деле, Москва – это пример, как надо работать с населением, как надо обустраивать городскую жизнь, общественные пространства. Мы здесь очень многому учимся. Но мы тоже... Татарстан тоже неплохое место!» –подчеркнул он.

Раис Татарстана назвал сумевших поступить в лучшие вузы Москвы представителей республики «большими молодцами». «Мы гордимся вами, молодежь наша! Аплодисменты вам», – добавил он.

«А наша задача, почему я сюда каждый год езжу, – чтобы вы вернулись в Татарстан. <...> Качество жизни в Татарстане должно быть ближе к московскому, чтобы вас вернуть», – акцентировал Рустам Минниханов, уточнив, что речь идет о всей республике, а не только о Казани.

Особо Раис РТ поблагодарил всех гостей мероприятия. «Вам всем успехов. Татарстан всегда ваш. Не только тех, кто должен вернуться. Те, которые даже не вернулись, держите связь с нами, поддерживайте нас, будьте с нами вместе», – заключил Рустам Минниханов.

11-й по счету Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» завершился исполнением песни «Туган як» («Родной край»).

В топе
Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

10 апреля 2026
