Минниханов на «Дороге-2022»: «Готовы делиться опытом создания региональной опорной сети»

Татарстан готов поделиться с другими регионами страны своим обширным опытом в создании развитой транспортной инфраструктуры, в том числе — по формированию региональной опорной сети. Об этом в ходе пленарной сессии на форуме «Дорога-2022» в Казани сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что на сегодняшний день Татарстан является промышленно развитым регионом. В 2022 году планируется достичь уровня ВРП республики на отметке 3,7 трлн рублей. Объем отгруженной продукции ожидается на уровне 4,4 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал к концу года могут достичь 750 млрд рублей.

«Эти результаты во многом обусловлены современной транспортной инфраструктурой. Сегодня в республике сеть дорог превышает 40 тыс. километров, продолжается модернизация объектов дорожного хозяйства», — обратился к участникам пленарного заседания Президент РТ.

Он напомнил, что при поддержке федеральных властей в республике воплощаются в жизнь целый ряд крупнейших инфраструктурных проектов. Одним из ключевых здесь является строительство участка трассы М12, включающий протяженный мост через реку Волгу. Вместе с другими дорожными проектами региона они являются опорной точкой в общей дорожной инфраструктуре России.

Отдельно Президент РТ остановился на развитии и модернизации региональных дорог, которые соединяют в эффективную сеть предприятия, города и сельские поселения республики.

«Понимая важность дорожной инфраструктуры, мы сформировали опорную сеть республики. Ее основой стали трассы, соединяющие районные центры и столицу республики, дороги к крупным промышленным, сельскохозяйственным и туристическим объектам, а также магистрали между Татарстаном и соседними регионами. Мы готовы поделиться своим опытом по формированию региональной опорной сети», — резюмировал Рустам Минниханов.